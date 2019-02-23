Büyükşehir'den Kızılay'a ‘kan' aracı

Başkan Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınacak kan aracının Kızılay'a bağışlanmasını içeren protokolü Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'la birlikte imzaladı.

Kızılay Bursa Şubesi'nin olağan genel kurulu, Merinos AKKM'de yapıldı. Genel kurul toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Milletvekili Efkan Ala ve Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ile davetliler katıldı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınacak 500 bin TL değerindeki kan aracının rutin hizmetlerde kullanılmak üzere Kızılay'a bağışlanmasını içeren protokol de imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı'da yaralı ve askerlere yardım cemiyeti olarak faaliyete başlayan Kızılay'ın bugün dünyanın dört bir tarafına huzur ve mutluluk götürdüğünü kaydetti. Kurumun sahip olduğu tam imkânlarla din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden iyi ve kötü günde insanlığın yanında yer aldığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Bizler de Büyükşehir olarak Bursa şubesi vâsıtasıyla imkânlarımız el verdiği ölçüde faaliyetlere destek olmaya çalışıyoruz. Kızılay, aynı zamanda fakir ve düşkün kimselerin her daim yanında bulunan, dünyanın dört bir tarafında bayrağımızı dalgalandıran önemli bir kuruluş. Böyle bir kuruma katkı sağlamaktan, çorbada tuzumuz bulunmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise kan aracı desteğinden ötürü Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Dr. Kınık, yapılan protokolün kurum faaliyetlerini daha da hızlandıracak, var olan verimi artıracak alt yapı içerdiğini ifade etti.