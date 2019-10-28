Büyükşehir'den motivasyon desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün 11 ve 12. sınıf öğrencileri için düzenlediği başarı ve motivasyon seminerlerinden ilki Harmancık 75.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Eğitmen Leyla Asan, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere problem çözme teknikleri, sınav kaygısı eğitimi, motivasyon eğitimi, zaman yönetimi ve etkili ders çalışma teknikleri hakkında bilgi verdi. Harmancık Belediyesi Başkan Vekili Adnan Bıyık'ın da katıldığı programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.