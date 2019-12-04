Büyükşehirden öğrencilere ulaşım desteği

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 800 öğrencinin öğrenim gördüğü Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliş ve gidişlerde kullanıldıkları Engin Adıyaman Caddesine hız kesici yapıldı.

Mudanya trafiğini rahatlatmak maksadıyla alternatif yol olarak kullanılan Engin Adıyaman Caddesi üzerinde eğitim öğretim veren Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi öğrencileri giriş ve çıkışlarda bu caddeyi kullanıyor. cadde üzerinde otomobil ve ağır tonajlı araçların yüksek hızda seyretmesi öğrenciler ve ailelerini tedirgin ediyordu. Mahalle muhtarı Vezir Sağlam, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Kuruluna müracaat. Yapılan incelemede, asfalt hız kesici set yapılması uygun bulundu. Büyükşehir'in yaptığı çalışmalar sonunda asfalt hız kesici set yapıldı. Hız kesici sâyesinde araçların bu bölgede yavaşlamaları sağlanırken, öğrenciler daha güvenli şekilde karşıdan karşıya geçmeye başladı.