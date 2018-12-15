Büyükşehir'den spora bir imza daha

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürsu'ya kazandırılan ‘Yenidoğan Spor Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Aktaş, yapılan yatırımlarla ‘Spor Kenti Bursa' hedefine adım adım ilerleyen Büyükşehir Belediyesi'nin, tüm vatandaşları sporla buluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Bursa'yı daha yaşanabilir ve sağlıklı bir şehir hedefine taşıyan Büyükşehir Belediyesi'nin spor yatırımlarına da her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürsu İlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ‘Yenidoğan Spor Tesisi'nin açılışı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürsu Yenidoğan Spor Tesisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bursa'da her vatandaşın spor yapmasını istediklerini söyledi.

Büyükşehir sporun ve sporcunun yanında

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği değere işaret ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin sağlıklı ve sporcu bir nesil olarak yetişmesini çok önemsiyoruz. Bizler sporun tabana yayılmasını hedefliyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin, ya bir spor dalıyla ya da bir sanat dalıyla uğraşmalarını mutlaka öneriyorum” dedi.

Bursa'nın genç nüfusu yoğun bir şehir olduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Bursa'da sporu yaygınlaştırmak ve herkesin spor aktiviteleriyle ilgilenmesini sağlamak için yoğun emek sarf ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde yapılan çalışmalar, spor tesislerinin artırılması ve sporun tüm branşlarının gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler gibi spora yönelik pek çok yatırım gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin sporu bir yaşam biçimi haline getirmek amacıyla çocukların erken yaşta sporla buluşmalarını sağladığına da değinerek, Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesindeki 20 branşta faaliyetlerin sürdüğünü anlattı. Spor alanında gençleri nitelikli mekanlarda spor yapmaya teşvik ettiklerini ifade eden Başkan Aktaş, amatör kulüplere de destek verildiğini söyleyerek, “Bursa'da spora ve sporcuya verdiğimiz destekle sporda da güçlü bir şehir haline gelmeyi amaçlıyoruz. Gençlerimizin geleceğine katkı sağlayacak projelerimizden biri olan Yenidoğan Spor Tesisi çalışmaları kapsamında, 46 25 metre ölçülerindeki sentetik çim saha, 250 metrekare çevre düzenlemesi, otopark ve yürüyüş yolları, 120 metrekare kullanım alanlı idari birimler binası yapıldı” diye konuştu.

Gürsu'ya kapalı pazar yeri ve otopark müjdesi

Bursa için heyecan duyduklarını anlatan Başkan Aktaş, “Göreve geldiğimizden bu yana gece gündüz demeden heyecanla çalışıyoruz. Bugüne kadar gelinen bir nokta var. Biz bu çıtayı daha da yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz. Kadim bir medeniyetin evlatlarıyız. Şehrimizi daha iyi standartlarda kavuşturmanın heyecanındayız. Değerlerimizden aldığımız güçle ülkemizi daha ileriyle taşıyacağız. Bursa'da da Gürsu'nun beklediği kapalı semt pazarı ve katlı otopark için Ocak ayı içinde ihale yapılacak ve en kısa zamanda da çalışmalara başlıyoruz” diyerek ilçelilere müjde verdi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da Gürsu'daki çalışmalarını anlattı, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye verdiği desteklerden ötürü Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Aktaş, tesisin açılışını penaltı atışı ile yaptı. Yenidoğan Spor Kulübü temsilcileri ve sporcuları da Başkan Aktaş'a tesisin ilçeye kazandırılmasından dolayı teşekkür etti. Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Zekeriya Hacıoğlu'nun da katıldığı açılışa Gürsulu vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.