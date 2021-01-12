Büyükşehir'den toplu taşımaya pandemi desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımaya pandemi döneminde verdiği destekten dolayı Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür edildi.

İNULAŞ Başkanı İbrahim Bayram, bu zor süreçte kendilerinde destekleri esirgemediği için Büyükşehire Belediyesi'ne teşekkür etti. İbrahim Bayram yaptığı açıklamada, "Bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan ‘Covid 19' salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler hemen hemen her sektörü mali anlamda sıkıntıya sokarken, bu süreçten en fazla etkilenen alanlardan biri de toplu taşıma sektörü oldu. Salgının yayılımının önlenmesi için toplu taşıma araçlarına getirilen kısıtlamalar nedeni ile krizin eşiğine gelen toplu taşıma sektörüne pandemi sürecinde de maddi ve manevi destek olmaya devam eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın desteğiyle mazot, şoför maliyetleri gibi giderlerimizi karşılamaları sayesinde ayakta durmakta ve hizmete eksiksiz,standartlara uygun şekil de devam edebilmekteyiz bu sebeple esnaf arkadaşlarım ve şahsım adına başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.