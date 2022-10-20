Büyükşehirden üreticiye tam destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Büyükorhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiği projeyle, 19 mahallede 64 çiftçiye yem şalgamı, 27 mahallede ise 86 çiftçiye yonca tohumu dağıtıldı.

Bursa'da köyden kente göçün önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik ekip ve ekipman desteklerinin yanında fide, fidan ve tohum desteğini de hız kesmeden sürdürüyor. Son olarak Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Büyükorhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen proje çerçevesinde, 19 mahallede 64 çiftçiye yem şalgamı, 27 mahallede 86 çiftçiye yonca tohumunu dağıtıldı. Proje çerçevesinde dağıtılan ürünlerin sadece yüzde 30'u çiftçilerden alınırken, yüzde 70'i Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Büyükorhan'da düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, yöre halkının elindeki değerlerin kıymetini bilmesi gerektiğini söyledi. Kırsalda yüksek olan yaş ortalamasını geliştirdikleri proje ve desteklerle aşağıya çekmeyi amaçladıklarını belirten Çelik, Bursa'nın sahip olduğu değerlerle Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu, aynı zamanda da bir tarım şehri olduğunu ifade etti. Bereketli topraklarda yetiştirilen ürünlerin ününün dünyaya yayıldığını dile getiren Çelik, “Büyükşehir Belediyesi olarak Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Tarım Peyzaj AŞ, BUSKİ ve Hagel marifetiyle 4 koldan tarım için seferber olduk. Yüksek verimli hayvan ırklarını çiftçilerimizle buluşturmanın yanında yaban mersini, ahududu, siyez buğdayı, kuşkonmaz ve Trabzon hurması gibi alternatif ürünlerin yetiştirilmesi amacıyla çiftçilerimize hibe destekli fide ve fidanlar dağıtıyoruz. Gerektiğinde ürün alımı ve ihracat noktasında adımlar atıyoruz. Bursa'nın tarım alanında da lokomotif şehir olma özelliğini güçlendirecek projeler üretiyoruz. Tarımla ilgili hedefler belirleyip hep birlikte aynı hedeflere odaklanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Büyükorhan'da çiftçilerimiz için geliştirdiğimiz bu projenin de hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm halkımıza bereketli günler diliyorum” dedi.

Büyükorhan Kaymakamı Furkan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çalışmalarını yakından takip ederek kurum olarak kendilerinin de gerekli desteği verdiklerini söyledi. Bu tür çalışmaların hem sosyal hem de ekonomik anlamda büyük katkılar sunduğunu anlatan Öztürk, “Bu yardımların faydasını, hasat zamanı tarladayken görüyoruz. Projede emeği geçen kurumları tebrik ediyorum. Çiftçilerimizin de de hayvancılığı geliştirip, katma değeri yüksek ürünlere yönelmesini arzuluyoruz. Çünkü Büyükorhan'ın geleceği tarımda ve hayvancılıkta. Bu iki konuda bir numara olmayı hedeflemeliyiz” diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, son yıllarda ilçeler için geliştirdikleri tüm projelere Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin büyük katkı sunduğunu belirterek teşekkür etti. Yaptıkları çalışmalarla insanların doğduğu yerde doymalarını amaçladıklarını anlatan Aygül, “Kendi arazinizi işleyerek köyünüzde iyi ortamda yaşamanızı istiyoruz. Son 2-3 yıldır dağ ilçelerine yoğun ilgi var. Dışarıdan yatırımcı da gelmeye başladı ancak arazilerinizi lütfen elden çıkarmayın. Buraların istikbali çok iyi olacaktır. Gelecek nesillere buraları miras bırakacaksınız. Bizler elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bu projeyle, hem maliyetlerinizi düşürmek hem de elde ettiğiniz yem miktarını arttırmayı amaçlıyoruz. Yeni sertifikalı tohumlarla daha yüksek verim alma imkanı sahip olacaksınız” dedi.

Büyükorhan Belediye Başkan Yardımcısı Recep Kaydı, üretimin büyük önem kazandığı bir dönemde çiftçiye verilen desteğin kıymetli olduğunu belirterek, katkılarından ötürü Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ve Büyükorhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Üreticiler adına söz alan Ülkü Koçdemir ise, üreticiye desteklerinden ötürü tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkanvekili Süleyman Çelik ve beraberindekiler tarafından ürünler, çiftçilere dağıtıldı.