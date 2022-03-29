Büyükşehir'e ‘mükemmellik' ödülü

Geçtiğimiz yıl tüm dünyada geçerli olan ve Türkiye'de sadece 4 kamu binasının sahip olduğu Yeşil Bina Sertifikası (BREEAM In-Use Sertifikası) alan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binası, şimdi de BREEAM Mükemmellik Ödülü'nün sahibi oldu. Norveç, Finlandiya, İsveç ve Türkiye'den toplam 5 kamu binası arasından en yüksek oyu alan Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binası, mükemmellik ödülüne layık görüldü.

İngiltere'de 2009 yılında BRE Global (Building Research Establishment-Bina Araştırmaları Kurumu) tarafından geliştirilen, dünyada 50'den fazla ülkede 250 binden fazla binanın sahip olduğu ‘Yeşil Bina' projesine geçtiğimiz yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binası da dahil olmuştu. Sağlık ve konfor, enerji, ulaşım, su, malzeme, atık, arazi kullanımı, ekoloji, kirlilik ve yenilikçilik konu başlıkları altında sıkı denetime tabi tutulan Büyükşehir Belediyesi'ne ait hizmet binası, bina yönetimi ve yapı performansı alanında Türkiye'deki en yüksek skoru yaparak Yeşil Bina Sertifikası almaya hak kazanmıştı.

Bursa'ya BREEAM 2022 Ödülü

Her yıl BREEAM çerçevesinde sertifikalandırılan projelerden iki ayrı kategoride de en yüksek puanlı olanlar kısa listeye alınarak ödüllendiriliyor. Ödüller, inşaat sonrası konutlar, inşaat sonrası kamu binaları ve kullanımda olan kamu binaları olmak üzere 3 kategoride verilirken; Bursa Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binası da Norveç, Finlandiya ve İsveç'ten 4 kamu binası ile birlikte son değerlendirmeye alındı. Kullanımda olan kamu binaları kategorisinde en yüksek oyu alarak rakiplerini geride bırakan Büyükşehir Belediyesi'ne ait yeni hizmet binasının ‘BREEAM 2022 Ödülü'ne layık görüldüğü, geçtiğimiz hafta İngiltere Londra Hilton Bankside'de düzenlenen törende açıklandı.

Çevre odaklı yatırımlar

Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ‘BREEAM 2022 Ödülünü' kazanmasını değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yeni hizmet binamızın ‘BREEAM 2022 Ödülü'ne layık görülmesi bizi mutlu etti. Sağlıklı kent hedefi doğrultusunda çevre odaklı yatırımlarımız ile Türkiye'de örnek ve öncü olmaya devam ediyoruz. Bize layık görülen bu ödül, belediyemizin ulusal ve uluslararası alanda çevre konusunda yapacağı tüm çalışmalar için bir moral ve motivasyon vesilesi oldu” dedi.