Büyükşehir'in dezenfektan ordusu Mudanya'da

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Veterinerlik Şubesi ekipleri, AK Mudanya'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları yaptı. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü,"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ile görüşerek, bilhassa emekli ve 60 yaş üstü vatandaşlarımızın sayıca fazla olması sebebiyle sokakların dezenfekte edilmesini rica ettik. Başkanımız ilgili birimlere tâlimat vererek dâire amirlerinin de katıldığı yaklaşık 50 personel 8 ilaçlama yaptı. Devletimizin, maddeten ve mânen devletin yanında olması bizleri güvende ve huzurlu hissettiriyor” dedi.