Büyükşehir'in Efeleri Arkas'a set vermedi

Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 7. hafta mücadelesinde deplasmanda Arkas'ı 23-25, 21-25 ve 28-30 setlerle 3-0 yendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ligin 7.haftasında İzmir ekibi Arkas'a konuk oldu. Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Bursa Büyükşehir Belediyespor uzun süre geriden takip etti. Baş antrenör Fazıl Demirci'nin molalarıyla 23-23 ile sete ortak olan Bursa ekibi, rakibini hataya zorlayarak seti 23-25 önde tamamladı (0-1). Maçın ikinci setinde ilk sayıyı bulan taraf yine ev sahibi takım oldu. Adis ve Burak ile 8-5 ile farkı 3 sayıya kadar çıkaran Arkas, Furkan ve Cansın'ın etkili bloklarına takıldı. Bursa ekibinde Alisson Melo'nun etkili servisleri ve köşelerden Sharifi ve Ediz'in sayılarıyla avantaj Bursa Büyükşehir Belediyespor'a geçti ve yeşil-beyazlılar seti 21-25 önde tamamlayarak setlerde farkı 2'ye çıkardı (0-2). Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün uzun süre önde götürdüğü maçın üçüncü setinde ev sahibi Arkas seti 23-23'e getirse de 28-30 ile geçen taraf yeşil-beyazlılar oldu ve maçtan 0-3 galip ayrıldı.

“Galibiyeti hak ettik”

Maçın ardından konuşan Bursa ekibinin Başantrenörü Fazıl Demirci hak ettikleri bir galibiyet olduğunu söyledi. İyi oyunlarını sürdürdüklerini de belirten Demirci, “Son iki maçımızı iyi oynayarak kaybetmiştik. Oyuncularımız bu maçta da iyi oyununu sürdürdü. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Pazartesi günü Ziraat Bankası'yla oynayacağız. İnşallah seyircimizin desteğiyle bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Rakip Ziraat Bankası

Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi 8.haftasında Ziraat Bankası'nı ağırlayacak. 25 Kasım Pazartesi Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.