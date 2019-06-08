Büyükşehir'in efeleri Cansın'la güçlendi

TVF Birinci Ligi'nde şampiyon olarak Efeler Ligi'ne yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor, kadrosuna Cansın Hacıbekiroğlu'nu da kattı.

Bu sezon Efeler Ligi'ne yükselme başarısını gösteren Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı, kadro güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. İç transferde Metin Durmuş, BoğaçhanZambak ve Esat Dalgıç ile yeniden söz kesen Büyükşehir'in efeleri, dış transferde Hüseyin Koç ve Leonardo HenriquePinheiro'nun ardından Cansın Hacıbekiroğlu ile de sözleşme imzaladı. Sırasıyla, Çankaya Belediyespor, Maliye Milli Piyango, Polis Akademisi, Sivas 4 Eylül Belediyespor, Galatasaray ve İnegöl Belediyespor formaları giyen 2.02'lik orta oyuncu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde yapılan törenle kendisini yeşil-beyazlı yapan protokole imza attı.