İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir'in efeleri Cansın'la güçlendi

TVF Birinci Ligi’nde şampiyon olarak Efeler Ligi’ne yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor, kadrosuna Cansın Hacıbekiroğlu’nu da kattı.

TVF Birinci Ligi'nde şampiyon olarak Efeler Ligi'ne yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor, kadrosuna Cansın Hacıbekiroğlu'nu da kattı.


Bu sezon Efeler Ligi'ne yükselme başarısını gösteren Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı, kadro güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. İç transferde Metin Durmuş, BoğaçhanZambak ve Esat Dalgıç ile yeniden söz kesen Büyükşehir'in efeleri, dış transferde Hüseyin Koç ve Leonardo HenriquePinheiro'nun ardından Cansın Hacıbekiroğlu ile de sözleşme imzaladı. Sırasıyla, Çankaya Belediyespor, Maliye Milli Piyango, Polis Akademisi, Sivas 4 Eylül Belediyespor, Galatasaray ve İnegöl Belediyespor formaları giyen 2.02'lik orta oyuncu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde yapılan törenle kendisini yeşil-beyazlı yapan protokole imza attı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.