Büyükşehir'in Efeleri öğrencilerle buluştu

Bu sezon Voleybol Erkekler Birinci Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı sporcuları öğrencilerle buluştu.

Sporu tabana yaymak için çeşitli projelere imza atan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, özel bir kolejin öğrencileriyle buluştu. Okulun konferans salonunda yapılan programa takım kaptanları Özer Özger, Tolga Altıntaş ile yabancı sporcular Jose Caceres, Metodi Ananiev, Libero Boğaç Han Zambak ve tecrübeli oyuncu İbrahim Başaran katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri ve Voleybol teknik heyetinin de katıldığı programda öğrenciler sporcuları soru yağmuruna tuttu.

Sporun, kötü alışkanlıklardan uzak tutan, sosyalleşme ve iletişimi güçlendiren en önemli araç olduğunu dile getiren sporcular, öğrencilerin en az bir spor branşı ile uğraşmaları önerisinde bulundu. Düzenli spor yapan bir bireyin eğitim hayatında da faydasını mutlaka göreceğini söyleyen sporcular, öğrencilerden Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün spor organizasyonlarında yer alma ve maçlarına gelme sözü aldı.