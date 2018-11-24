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Büyükşehirin Efeleri rakip tanımıyor

TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu’nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, 9.

TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu'nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, 9. Hafta mücadelesinde Bornova Anadolu Lisesi'ni 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla galibiyet serisini 9 maça çıkaran yeşil-beyazlılar, nâmağlûp unvanını korudu.


Bursa Büyükşehir Belediyespor TVF Erkekler Birinci Ligi 9. haftasında evinde Bornova Anadolu Lisesi'ni konuk etti. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde yeşil-beyazlılar, genç rakibine karşı üstünlük kurmakta zorlandı. Uzun süre geride götürdüğü setin son bölümlerinde eşitliği yakalayan Bursa Büyükşehir Belediyespor seti uzatmalara götürdü. File üstünde rakibin direncini kıran yeşil-beyazlılar seti 30-28 önde bitirerek 1-0 öne geçti.


Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçın ikinci setinde baştan sona oyun hakimiyeti elinde bulunduran taraf oldu. Bursa ekibi, rakibine öne geçme fırsatı vermezken farkı açtı ve seti de 25-14 önde tamamladı. Maçın üçüncü setinde oyun üstünlüğünü İzmir ekibine kaptıran yeşil-beyazlılar bu seti 25-21 geride kapasa da son seti 25-12 önde geçmeyi başardı ve salondan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.


Bu sonuçta ligde oynadığı 9 karşılaşmayı da kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu 10. haftasında deplasmanda Seydişehir Belediyesi Sanayispor ile karşılaşacak. 1 Aralık Cumartesi günü Seydişehir Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14:00'da başlayacak.

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