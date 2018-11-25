Büyükşehir'in efeleri rakip tanımıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler Birinci Ligi A Grubu'nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, 9. hafta mücadelesinde Bornova Anadolu Lisesi'ni 30-28, 25-14, 21-25 ve 25-12 setlerle 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla galibiyet serisini 9 maça çıkaran yeşil-beyazlılar, ‘namağlup' unvanını korudu.

Büyükşehir Belediyespor, TVF Erkekler Birinci Ligi 9. haftasında evinde Bornova Anadolu Lisesi'ni konuk etti. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde yeşil-beyazlılar, genç rakibine karşı üstünlük kurmakta zorlandı. Uzun süre geride götürdüğü setin son bölümlerinde eşitliği yakalayan Büyükşehir Belediyespor, seti uzatmalara taşıdı. File üstünde rakibin direncini kıran yeşil-beyazlılar, seti 30-28 önde bitirerek 1-0 öne geçti.

Büyükşehir Belediyespor, maçın ikinci setinde baştan sona oyun hakimiyeti elinde bulunduran taraf oldu. Bursa ekibi, rakibine öne geçme fırsatı vermezken farkı açtı ve seti de 25-14 önde tamamladı. Maçın üçüncü setinde oyun üstünlüğünü İzmir ekibine kaptıran yeşil-beyazlılar, bu seti 25-21 geride kapatsa da son seti 25-12 önde geçmeyi başardı ve salondan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçta ligde oynadığı 9 maçı da kazanan Büyükşehir Belediyespor, TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu 10. haftasında deplasmanda Seydişehir Belediyesi Sanayispor ile karşılaşacak. 1 Aralık Cumartesi günü Seydişehir Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 14:00'da başlayacak.