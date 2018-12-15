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Büyükşehir'in efeleri seriyi sürdürdü

TVF Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, A Grubu 12.

TVF Erkekler Birinci Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, A Grubu 12. hafta maçında Alanya Belediyesi'ni 25-20, 25-27, 26-24 ve 25-19 setlerle 3-1 mağlup ederek üst üste on ikinci galibiyetini aldı.


Bu sezon ‘Efeler Ligi'ne yükselmek isteyen Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu on ikinci maçında Alanya Belediyesi'ne konuk oldu. Alanya 75. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı yeşil beyazlılar, 3-1 kazandı.


Karşılaşmanın ilk setinde baştan sona etkin oynayan Büyükşehir Belediyespor, ilk seti 25-20 üstünlükle tamamladı. Karşılaşmanın ikinci setini 25-27 geride tamamlayan yeşil beyazlılar son bölümleri heyecanlı geçen maçın üçüncü setini 26-24 önde bitirerek setlerde 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın son setinde daha rahat bir oyun ortaya koyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu seti de 25-19 geçerek maçtan 3-1 galip ayrıldı.


Aldığı sonuçla, galibiyet serisini 12 maça çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor, grubunda ‘namağlup' unvanını korudu. Büyükşehir'in Efeleri TVF Erkekler A Grubu 13. haftasında Eğirdir Elma takımını konuk edecek. 22 Aralık Cumartesi günü Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

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