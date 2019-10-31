Büyükşehir'in gecesi gündüzü yok

Bursa'nın daha sağlıklı ve estetik bir kent olması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir trafiğini olumsuz etkilememek için çalışmaların büyük bölümünü gece hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri yol süpürge araçları, mobil temizlik ekipleri ve 153 ani müdahale ekipleriyle ana arterlerde, yol kenarlarında ve tretuvarlarda gece boyunca temizlik yapıyor. Yoğun araç trafiği sebebiyle gündüz saatinde yapılamayan çalışmalar, ana arterler, batçıklar, köprülü kavşaklar, meydanlar, tarihi ve turistik bölgelerde sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde, estetik görünen bir Bursa için tüm ana arterler özel, modern temizlik araçları ve işinin ehli mobil temizlik ekiplerince temizleniyor. Basınçlı yıkama araçlarıyla meydanlar, kaldırımlar, tüneller, oto bariyer sistemleri, demir korkuluklar yıkanıyor. Duvar yazıları, kâğıt afişler temizlenip görüntü kirliliği ortadan kaldırılıyor.