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B?y?k?ehir'in gen?leri T?rkiye ?ampiyonu

Bursa B?y?k?ehir Belediyespor Gen? Karate tak?m?, Kul?pleraras? ?mit-Gen? ve B?y?kler T?rkiye ?ampiyonas?’n? zirvede tamamlad?.

Bursa B?y?k?ehir Belediyespor Gen? Karate tak?m?, Kul?pleraras? ?mit-Gen? ve B?y?kler T?rkiye ?ampiyonas?'n? zirvede tamamlad?.


T?rkiye Karate Federasyonu taraf?ndan d?zenlenen Kul?pleraras? ?mit-Gen? ve B?y?kler Karate Tak?m ?ampiyonas? Kocaeli'de tamamland?. Kartepe Hergeleci ?brahim Spor Salonu'ndaki ?ampiyonaya 49 ilden 387 kul?p ve 1784 sporcu kat?ld?. Bursa B?y?k?ehir Belediyespor Kul?b? 7 sporcusuyla m?cadele etti?i Gen? Erkekler kategorisinde birinci turda ?mraniye ?elebi SK'y? 3-1, ikinci turda Arifiye At?lgan SK'y? 3-0, ???nc? turda Desteg?l SK'y? 3-1, ?eyrek finalde Sakarya B?y?k?ehir Belediyesi'ni 3-2 ve yar? finalde ?amilo?lu Karate'yi 3-1 ile ge?erek finale ad?n? yazd?rd?.


Final ma??nda Kocaeli B?y?k?ehir Ka??tspor'u 3-0'la ge?en Bursa temsilcisi Gen? Erkekler T?rkiye ?ampiyonu oldu.

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