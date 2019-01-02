Büyükşehir'in güreşçilere mindere çıkıyor

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenecek Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda heyecan 5 Ocak'ta Bursa'da başlıyor. Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak şampiyona öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen basın toplantısına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Zekeriya Altuntaş, Güreş İl Temsilcisi Yusuf Konat ile Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticileri ve güreş camiasının temsilcileri katıldı. Federasyon Başkanı Musa Aydın, şampiyonaya yaklaşık 40 ilden 350 sporcunun katılacağını belirtti.

Bursa'nın şampiyonlar çıkardığının altını çizen Musa Aydın, 2019 yılının ilk turnuvasını Bursa'da başlatmanın bu yüzden ayrı bir yeri olduğunu ifade etti. Bu tür turnuvaların milli takım seçme adına da önem taşıdığını belirten Aydın, “Bursa, sporcular, idareciler ve başarılı hakemler çıkarmış bir şehrimiz. Yılın ilk şampiyonasını burada başlatmak bu yüzden ayrı bir önem teşkil ediyor. Bundan bir ay sonra Vehbi Emre Turnuvası'nı düzenleyeceğiz. Hem burada hem de Vehbi Emre Turnuvası'nda başarı elde eden sporcular, milli takıma seçilmiş olacaklar. Olimpiyat arifesinde bu başlangıcı Bursa'dan yapmış olacağız. 2019 yılı bizim için önemli çünkü önümüzdeki yıl Tokyo Olimpiyat Oyunları var. Bu yıl Kazakistan'da Dünya Şampiyonası düzenlenecek ve Tokyo'da mücadele edecek sporcuların büyük bölümü belirlenecek. Biz de bu şampiyonada tüm olimpiyat vizelerini almak istiyoruz” dedi.

Güreşçiler iddialı

Basın toplantısının ardından konuşan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş branş sorumlusu Celaleddin Güneş, turnuvadan önemli başarılar almak istediklerini söyledi. Grekoromen güreş takımının 10 sporcuyla turnuvada yer alacaklarını belirten Güneş, “Takımımız, sporcularımız çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Yılın ilk turnuvasının Bursa'da yapılıyor olması bizim adımıza çok daha önemli. Kendi evimizde güzel maçlar çıkararak Bursa'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Burada hem dereceler almak hem de izleyicilere keyifli güreş müsabakaları izletmek istiyoruz. İnşallah hem buradaki turnuva hem de 1 ay sonra düzenlenecek turnuvanın ardından birçok sporcumuzu milli takıma göndermenin onurunu yaşayacağız” diye konuştu.