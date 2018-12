Büyükşehir'in hizmet manifestosu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde geride bıraktığı 1 yıllık çalışma sürecini, ‘Bursa 2026 Şehir Tasavvuru' temalı toplantıda değerlendirdi ve gelecek hedefleriyle ilgili manifestosunu açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, ‘Bursa 2026 Şehir Tasavvuru' temalı toplantısı Atatürk Kongre Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda gerçekleştirildi. Basın mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen program, Muradiye Salonu'nda gerçekleştirilen kahvaltının ardından başladı. Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu'ndaki toplantıda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 1 yıllık çalışmalarının hatırlatıldığı filmin gösterimi gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, İl Yürütme Kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, yerel ve ulusal basın mensupları da toplantıya katıldı.

“Sorumluluk bilinciyle hareket ettik”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Bursa 2026 Şehir Tasavvuru' temalı sunumunda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geçirdiği 1 yılı anlattı ve ardından hizmet manifestosunu açıkladı. Başkan Aktaş, Bursa'ya ve Bursalılara hizmet etmenin gururunu ve onurunu yaşadığını ifade ederek, “Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 400 gün önce devraldığımız görevi layıkıyla yerine getirmenin huzuruyla karşınızdayım. Ağır bir sorumluluğu omuzladık ve bugüne kadar da bu sorumluluk bilinciyle hareket ettik” dedi. Göreve gelirken Bursa'yı, geleneksel dokusunu bozmadan, modern dokunuşlarla yaşanılacak bir şehir haline getirme hedefi taşıdığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Emirsultan'dan Ulucami'ye, Muradiye'den Uludağ'a kadar her karesi inançla yoğrulan bu şehre hizmet etmek için bütün gayretimizi ortaya koyacağımızı söyledik. Aslında 1912 yılından bu yana göreve her gelen Belediye Başkanı bu şehre katkıda bulunmak için çalıştı. Her dönemde şehrin ve şehirlinin talep ve ihtiyaçları farklıydı. Doğru uygulamalar bugünlere kadar gelirken, yanlış uygulamalar şehrin geleceğinden çaldı” diyerek kimseyi suçlamadıklarını ancak tarihi doğru okumaya çalıştıklarını kaydetti.

“Bursa'nın tarihi de talihi de değişecek”

Başkan Aktaş, tarihin doğru okunduğu sürece yanlış yapma ihtimalinin azalacağını belirterek, “Şimdi önümüzde yeni bir süreç var. 24 Kasım'da Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde Bursa'da yola bizimle devam edeceğini açıkladı. Bursalıların da teveccühleriyle 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler sonucunda yeni bir süreç başlayacak. Bu süreç, Bursa'nın tarihinin de talihinin de değiştiği bir süreç olacak. Biz buna gönülden inanıyoruz” diye konuştu.

Başkan Aktaş, göreve gelişinden bu yana gece gündüz demeden Bursa'nın yol haritasını belirlemeye çalıştıklarını vurgulayarak, “Belediyemizin tüm birimleriyle durum değerlendirmeleri yaptık. Yapılan ve yapılacak olan çalışmaları yerinde ve tüm detaylarıyla inceledik. Kimi zaman toplu ulaşım araçlarında, kimi zaman esnaf ziyaretinde kimi zaman öğrenci evinde, kimi zaman okulda hastanede, kısacası her fırsatta vatandaşlarımızın dertlerini dinledik. Bu 400 günlük süreçte akıllı dokunuşlarla Bursa'nın acil ihtiyaçlarını bir an önce karşılamaya çalışırken, bir yandan yarım kalan projelerin tamamlanmasını sağladık, bir yandan da yeni projelerin temellerini attık” dedi.

Başkan Aktaş, kısa ve uzun vadede yarar getirmeyeceğine inanılan ve vatandaşların da bu isabetli kararları desteklediği şehir içi teleferik hattı, deniz uçağı, helikopter seferleri gibi uygulamaları iptal ettiklerini sözlerine ekledi.

“Tek bir kalp bile kırmadan hedefe varmak istiyoruz”

“Şimdi yeni ve güzel işler yapma zamanıdır” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Aktaş, “Bu yeni süreçte tek bir kalp bile kırmadan hedefe varmak istiyoruz. Şehrin her köşesine hizmet götürmeye çalışırken diğer taraftan Bursa'yı daha güzel yarınlara taşımak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz, tecrübemizi ortaya koyacağız. Bize verilen bu emaneti bir gün hayırlısıyla görevi bizden çok daha iyi yapacak arkadaşlara teslim etmenin derdi ve heyecanı içerisinde olacağız” dedi.

Aktaş, 2035 yılı 1/100000 imar planı hazırlığı yaptıklarını ve 2035 trafik master planı üzerinde 12 kişilik heyetle detaylı çalıştıklarını, daha sonra da kamuoyuna açıklayacaklarını belirterek, “Biz hazırız” dedi. Aktaş, yol haritasının son şeklini de meclis üyeleriyle vereceklerini belirtti.

Şehir tasavvuru

Başkan Aktaş, Bursa'yı, fethin 700. yılına taşıyıp, gelecek adına umutlandıracak olan bu sürecin doğru bir şekilde yönetilebilmesi için kapsamlı bir şehir tasavvuru çalışması gerçekleştirdiklerini de hatırlattı. 1326 yılında fethedilen Bursa'nın farklı bölgelerinde görev yapan esnaf, Büyükşehir Belediyesi yöneticisi, protokol, STK temsilcisi, mahalle muhtarları ve vatandaş olmak üzere toplam 10 bin 324 kişiyle Bursa ile ilgili algı ve beklentilerini değerlendirmek amacıyla anket ve mülakatlar yaptıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Bu görüşmelerden çıkan sonuçlara göre 4 farklı alanda odak grup toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda, alanlarında konu hakimiyeti olan akademisyen, gazeteci, sosyolog, STK temsilcisi, uzman vb kişiler ile yapılan değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan ‘trafik ve ulaşım', ‘şehir gelenekleri ve kentlilik bilinci', ‘ekonomi' ile ‘şehir ve iletişim' konularından hareketle şehir tasavvurumuzu belirledik” şeklinde konuştu.

“Dünya değişiyor, ülkeler ve şehirler de değişiyor”

Başkan Aktaş, dünyanın baş döndürücü bir hızla değiştiğini ifade ederek, “Dünya değişiyor, ülkeler değişiyor, şehirler değişiyor. Şehirler değiştikçe hayatlar değişiyor ve değişimin getirdiği muazzam gelişime öyle hızlı ayak uyduruyoruz ki, önce değişiyor sonra fark ediyoruz. Kazandığımız yaşam konforundan şikayetimiz olmasa da kaybettiklerimizi fark ettiğimizde doğal olarak kaygılanıyoruz. Geleceğe dair endişeleniyoruz. Artık dedelerimizin, babalarımızın anlattığı bir dünyada değiliz, farklı bir dünyadayız. Ama “artık yeni bir dünyadayız”. Ne sosyal çaresizliği, karmaşayı ya da kaygı içinde yaşamayı kabullenebiliriz, ne de geçmişin özlemiyle değişimi ve gelişimi reddedebiliriz. Bir çıkış yolu bulmalı, yeni bir anlayışla arzuladığımız geleceği, Bursa'mızda birlikte inşa etmeliyiz” diyerek Bursa'nın bu gücü taşıdığını vurguladı.

Bursa'nın hayallerini gerçekleştirebilenlerin, ilkleri gerçekleştirmeye cesareti olanların şehri olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Bursa, sonrasına fethetmeyi öğreten şehirdir. Hanları hamamları, nakış nakış donatıldığı imaretleriyle fethedilmeyi kabul ettiren, fethedilmeye özendiren ana şehirdir. Balkanlardan Kafkaslara, Kırım'dan Afrika'ya kadar ulus ve ümmet kardeşliğinin harman olduğu bir imparatorluğun doğduğu ve karakterinin yoğrulduğu şehirdir. Çınar rüyasıyla müjdelenen Osmanlı'nın ilk 6 sultanını ve daha nice kutlu kişiyi çınarlarının, kestanelerinin, ıhlamurlarının serin gölgesinde saklayan bu şehir, rahmete ve berekete açılan bir fetihle bu cihan devletinin ilk başkentidir. Bursa, çarşılarında, hanlarında, arastalarında ahi geleneğinin yaşatıldığı, İpekyolu'nun doğudaki son, batıdaki ilk şehridir. Adıyla özdeşleşen nice değeri ile kendine ve şehrinin insanına hayran bıraktıran şehirdir. İpeği, çinisi, bıçağı, Karagöz ve Hacivat'ı, kılıç-kalkanı, festivalleri ile hayata neşe katmış ve katmaya devam eden şehirdir. Güçlü basın geçmişi ile dünyaya söyleyecek sözü olanların şehridir. Bursa, güçlü bir üretim üssüdür. OSB'leri ve serbest bölgesiyle, fuarları ve limanıyla, dünya ticaretine açılan, otomotivi, tekstili, mobilyası ile yılda 14 milyar dolar ihracat yapan, zeytini, kestanesi, inciri, domatesi, biberi, şeftalisi, armudu ve daha nice tarımsal üretimi ile Türkiye'nin zenginliğine zenginlik katan bir şehirdir” şeklinde konuştu.

“Bursa bir emanettir”

Başkan Aktaş, Bursa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ısrarla üzerinde durduğu yerli ve milli kalkınmanın öncü şehirlerinden olduğunu belirterek, “İşte tüm bu değerleri ve nice güzellikleri ile Bursa bir emanettir ve emanetimiz dediğimiz şehrimize liyakatle sahip çıkmak zorundayız. Kirlenmeyeceğiz, kirletmeyeceğiz ve kirletenlere asla izin vermeyeceğiz. Kontrolsüz büyüme, rant sevdası, moda akımların esiri olarak zihnimizi ve ilişkilerimizi kirletmeyeceğiz. Artık binaların göklerle ilişkimizi kesmesine izin vermeyeceğiz. Bina yapmak için değil, Bursa'yı mamur etmek için bir imar politikasını kesinlikle hâkim kılacağız. Çocuklarımıza bina gölgesi yerine, çınar gölgelerinde bir Bursa bırakmak zorundayız. Bursa'ya yakışan budur. Esen rüzgarımızın sesini, çocuklarımızın neşesini, birbirimize söylediklerimizi duymamızı engelleyecek kirliliklere asla izin vermeyeceğiz. Ulaşabilen ve herkesin ulaşabildiği, trafiği rahat bir Bursa yaklaşımından taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.

Ortak akıl vurgusu

“Bursa'yı kendimize göre değil, zihinlerimizi Bursa'ya göre dönüştürmek zorundayız” diyen Başkan Aktaş, konuşmasının devamında, “Kentsel dönüşümü büyük bir mutabakat ve ortak akılla, kadim Bursa'yı ebede taşıma iradesiyle gerçekleştireceğiz. Şehrimizi, kültür ve sanat üreten kimlikli bir şehir haline getireceğiz. Bursalılar olarak ailemize, komşumuza, sokağımıza, mahallemize ve şehrimize sahip çıkacağız. Gençlerin desteğine ve enerjisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Biliyoruz ki onlar bugünkü dünyayı daha iyi anlıyor ve anlamlandırıyor. Bu nedenle gençlerimizin bize yardım etmeleri için gerekli şartları oluşturacağız. Geleceğin teminatı çocuklarımızı geleceğe hazırlarken, onların güvenli ortamlarda yetişmelerine imkanlar sunacağız. Şampiyon apoletli şehirle, şehrin simgesi kabul edilen Bursaspor'umuzun yanı sıra gençlerimizin diğer spor branşlarında da başarı sağlamaları için katkı koyacağız. Gerek takım gerekse bireysel branşlarda dereceler elde edecek, şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil edecek sporcu bir gençliğin inşaası için özellikle çalışacağız. Bursa kimsesizlerin kimsesidir. Engellilerin, yaşlıların ve yeri yastık göğü yorgan yapmışların, yetimlerin mahzun olmaması için kadim medeniyetimizin bütün kurumlarını destekleyeceğiz. Özellikle şehit aileleri ve gazilerimizi en ulvi emanetimiz olarak gözeteceğiz” açıklamasını yaptı.

Akıllı şehir Bursa

Başkan Aktaş, Bursa'nın akıllı teknolojiyi amaç olarak değil problemlerin çözümünde araç olarak kullanan bir şehir olacağını da ifade ederek, “Ulaşım başta olmak üzere kentimizin müşterek problemlerin çözümünde paydaşlarımızla birlikte yüksek teknolojiyi kullanacağız, bu alana yatırım yapacağız. Yerli ve milli teknoloji kullanımı ile teknoloji çöplüğüne dönmeden kaynaklarımızın verimli kullanımı için akıllı uygulamalar geliştirecek, ‘Akıllı Bursa'yı hep birlikte oluşturacağız. Vatandaşlarımıza günlük hayatlarında zaman, maliyet ve kalite avantajı sağlayacak, onları daha güvenli hale getirecek akıllı şehircilik faaliyetlerini yaşamın her alanına yayacağız. Geleceğin burada olduğunu biliyoruz. Bursa, zenginliklerinden kazandığını görecek. Biliyoruz ki sanayi, bereketin kapısıdır. Sanayimizi daha da büyüteceğiz ama bunu havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletmeden yapacağız. İstihdam ve zenginlik için sanayimizi her şartta destekleyecek ve geliştirilmesi için çalışacağız ama temiz sanayi, yükte- kirde hafif, pahada ağır sanayi” dedi.

“Tarımsal üretimimizi dünyaya açacağız”

Başkan Aktaş, özellikle katma değeri yüksek sanayinin gelişmesi için teşvik eden olacaklarını da kaydederek, “Bursa, özellikle tekstil ve otomotivde önemli bir üretim üssüdür. Zaman içinde, ulaşım imkânlarının da gelişmesiyle, şehrimizin tarihsel kimliğine yakışır büyük ticaret merkezleri sayesinde tarımsal ürünlerden, tekstile, mobilyadan ev mefruşatına kadar bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri olmak için yol alacağız. Tarımsal üretimimizi dünyaya açacağız. Tarımda yüksek katma değer, ancak sağlıklı gıdayı güvence altına alan sistemler ve markalaşmayla mümkün. Özellikle entegre tarım sanayii kapsamında, tarım makinaları ve yan sanayinin gelişmesi için gereken çalışmaları ısrarla destekleyeceğiz. Tarımsal üretim, tarımsal sanayi ve ticaretin bütün halinde geliştiği bir ekosistemi mümkün kılmak için kolları sıvadık ve gerekenleri bir bir hayata geçireceğiz. Mobilya sektöründeki birikimlerimizi dünya markası olma yolunda kullanacağız. Bu konuda gerekli kurumlarla işbirlikleri yapılarak tasarım ve kalitede sağladığımız başarıyı, markalaşmada da sağlamak önceliğimiz olacak. Bursa bu kadar sanayisi ve akademik birikimiyle, ihtiyaç duyduğu teknolojiyi de üretmek zorunda. Bursa'nın mevcut potansiyeli, ihtiyaç duyduğu teknolojiyi üretmesi için gerekli şartları oluşturacak güçtedir. Bu şehir mevcut yetişmiş münevverleri, kanaat önderleri, iş insanları, akademisyenleri, sanatçıları, esnafı, ev hanımları ve öğrencilerinin ortak aklı ile teknolojinin hızından ve otomasyonundan da istifade edecek” dedi.

Gelecek turizm ile gelecek

Bursa'nın turizm pastasından da arzu ettiği payı alacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Turizmde çok bekledik. Artık dağınık çabalarla değil, organize bir turizm çalışmasıyla, Bursa'yı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dikkatine sunmak zorundayız. Zengin ve köklü Bursa mutfağını dünyaya açmak için yapılacak bütün çalışmalara tam destek vereceğiz. Doğa, deniz, tarih, kültür, sağlık, termal, tarım, inanç turizmini bir potada eritebilen bir şehir olacağız. İş dünyasının kongrelerini, fuarlarını tertip etmek için yıllar öncesinden yer ayırmak zorunda kalacakları bir Bursa olmak, asla hayal değil. Sokakları güvenli, ticareti güvenilir Bursa'yı gerçek kılacağız. Ticaretine hile katanların zaten Bursa'da yeri yok. Bu konuda bütün Bursalılar olarak gerekeni yapacağız. 700 yıllık çarşı-esnaf geleneğinin kendi mekânlarında geliştiği bir Bursa için pek çok çalışma yapıldı. Bu çalışmaları devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Bereketin başkenti

Başkan Aktaş, Bursa'nın, ortak çabalarla, emanetin sahibine verildiği emin bir şehir olacağını ifade ederek, “Huzurun, rahatın, güvenin, bereketin ve kadim değerlerin olduğu şehrimizde, işçisi, memuru, esnafıyla, kadını ve erkeğiyle hiçbir insanımızı dışarıda bırakmadan bir ve beraber olarak kucaklayacağımız aydınlık bir geleceğimiz var. Birimiz kendini huzurlu hissetmedikçe, diğerlerimiz de kendini huzurlu hissedemez. Birimiz geleceğini güvende görmedikçe, diğerleri de göremez. Aslında arzuladığımız geleceği zaten bizlere cömertçe sunan bir şehrimiz var. Denizi, gölleri, ovası ve Uludağ'ının bütün güzellikleriyle bezediği, sanayisi, tarımı, ticareti, termali, tarihiyle ‘Bereketin başkenti' olan Bursa'mız, her birimizin dünyasıdır. Ben de bu kadim şehrin, bu emin şehrin, geleceğin dünyası içinde de emin şehir olması için yeminliyim. Tecrübelerimiz, milletimizin umutlarının hizmetkârı olacak. Bütün bunları birlikte başaracak, bütün güzellikleri birlikte kazanacağız” diye konuştu. Başkan Aktaş, 19 Şubat tarihinde seçim takviminin başlayacağını da ifade ederek, “400. günde heyecanla yeni dönemle ilgili şehir tasavvurunun ana hatlarını paylaşmak istedik. 2026 çalışma ofisi de hazırlanıyor. 2026 yılına dek Bursa'yı hak ettiği yere ulaştırmak ve gerçek manada turizm pastasından payını alması üzere bu tarihi çok önemsiyoruz” dedi.

Başkan Aktaş, basın mensuplarının sorularını da cevapladığı toplantıda, kente gelen kişilerin Bursa'nın gri bir şehir olduğunu söylediklerini belirterek, kente değer katacak yatırımlar üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Terminal yolundaki T2 tramvay hattında üst geçit çalışmalarının sürdüğünü, yeniden ihale sürecine girileceğini ve tamamlanmasının da Eylül 2019'u bulabileceğini söyledi.

Modern tekniklerle ulaşım üzerinde çalıştıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Ulaşım konusunda Bursa'nın bugüne kadar örneğini görmediği çok orijinal projelerimiz var. Bunları seçim sürecinde açıklayacağız” diye konuştu.

İpek Yolu Film Festivali'nin de yeniden canlandırılmasını istediğini ifade eden Başkan Aktaş, Bursa'nın marka değerine vurgu yaparak konuşmasını tamamladı.