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Büyükşehir'in izcileri Sarıkamış'ı andı

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Sarıkamış Harekâtının 104’üncü yılı dolayısıyla 14.

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Sarıkamış Harekâtının 104'üncü yılı dolayısıyla 14. kez Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Kampı düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü izci ve liderlerinin de katıldığı organizasyonda 11 ülke ve Türkiye'den toplam 258 izci ağır hava şartlarında ecdâdı yâd etti.


Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, izcileri İzcilik Federasyonu tarafından tertiplenen ‘Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'na katıldı. Sarıkamış Harekâtı'nın ana karargâh noktası Gaziler Köyü'ndeki şehitlikten başlayan yürüyüşte izciler, Kaynakyayla, Fırıntepe şehitliklerini ziyaret ederek geceleri kar üzerinde kurdukları çadırlarda konakladı. Her türlü zor koşullara rağmen vatan için şehit düşen ecdâdın neler yaşadığını yaşayarak hisseden izci ve liderler, dünyada bütün zulümlerin son bulması için hep beraber dua etti.

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