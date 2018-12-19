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Büyükşehir'in ‘küçüklerinden' 8 madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü satranç branşı sporcuları, mücâdele ettiği Küçükler Satranç il Birinciliğinde 8 madalya elde etti.


Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Küçükler Satranç İl Birinciliği' müsabakaları Özel Ertuğrul Okulları'nda yapıldı. 7-12 yaş arasında 376 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Büyükşehir'li sporcular madalya geleneğini sürdürerek, 8 kategoride derece aldı. Toplam dört birincilik olmak üzere sekiz madalya kazanan Büyükşehir'li sporcular 19-26 Ocak tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda Bursa'yı temsil ederek millî takıma seçilmek için ter dökecek.

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