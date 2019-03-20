Büyükşehir'in parke taşlarının CHP'li belediye başkanının kardeşlerinin arazisine döküldüğü iddiası

Ahmet Murat Ünal, Mudanya Belediyesi'nin Güzelyalı Meydanı Atatürk Parkı'nda yürüttüğü çalışmalar sırasında zeminden kaplama taşlarının sökülerek Başkan Hayri Türkyılmaz'ın kardeşlerinin arazisine döküldüğünü iddia etti.

Cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkan adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, yaptığı açıklamada, “İddiaya göre taşların döküldüğü mevzu bahis bölge, Adnan, Celal ve Sevgi Türkyılmaz kardeşlere ait, Güzelyalı Mahallesi Meşelipınar mevkii 1997 ada 1/2/4 parselleri kapsayan arazidir. Bu olay ile ilgili belediye başkanının sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamasında geçen, alandan sökülen taşların Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin müteahhitlerinin de kullandığı araziye döküldüğü açıklaması gerçekleri yansıtmamaktadır. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından aldığım bilgiye göre, belediye müteahhitleri 3. şahısların arazilerini kullanmamaktadır” dedi.

“Her fırsata ‘Haramiler, hırsızlar' diyen Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a Mudanya kamuoyu adına şu soruları sormak istiyorum” diyen Ünal, şunları söyledi:

“Sökülen taşlar nereye döküldü? Eğer iddialar doğru ise, binlerce liralık kamuya ait olan bu taşları neden kardeşinin arazisine döktürdün? Ve iddialara cevap verirken gerçekleri yansıtmayan, ‘Taşların döküldüğü araziyi büyükşehir müteahhitleri de kullanıyor' diye açıklama yaptın”.