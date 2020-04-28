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Büyükşehir'in yardım eli sınırları aştı

Korona virüsle mücadele kapsamında Bursa’nın 17 ilçesinde de dezenfeksiyon çalışmaları ve salgından etkilenen vatandaşlara, sıcak yemek, gıda kolisi ve pazar filesi gibi desteklerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yardım talebinde bulunan kardeş belediyeleri de geri çevirmiyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında Bursa'nın 17 ilçesinde de dezenfeksiyon çalışmaları ve salgından etkilenen vatandaşlara, sıcak yemek, gıda kolisi ve pazar filesi gibi desteklerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yardım talebinde bulunan kardeş belediyeleri de geri çevirmiyor.


Korona virüs salgınının en az hasarla atlatılması amacıyla toplu taşıma araçları, kamu binaları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı açık ve kapalı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aksatmadan sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarıyla da toplumun tüm kesimini kucaklamaya devam ediyor. Bursa'nın 17 ilçesinde de özellikle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile risk grubundaki kronik hastalığı bulunanlar, engelliler ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehirlerden gelen yardım taleplerine de sessiz kalmıyor.


Muş'a 700 koli erzak


Daha önce Kütahya'nın kardeş Emet ilçe Belediyesi'ne 200 koli erzak gönderen Büyükşehir Belediyesi'ne bir talep de Muş'tan geldi. Salgınla mücadelede ülke olarak topyekun bir mücadele verildiğini göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, hazırlanan 700 erzak kolisini de ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Muş Belediyesi'ne gönderdi.

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