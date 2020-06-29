Büyükşehir'le spor her yerde

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Spor Mahallemde etkinlikleri Beşevler Karafatma Meydanı’nda başlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Spor Mahallemde etkinlikleri Beşevler Karafatma Meydanı'nda başlıyor.


Sporu daha geniş kitlelere yaymak, 7'den 70'e toplumun tüm kesimleri sporla buluşturmak amacıyla birbirinden farklı projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Spor Mahallemde etkinliklerine start veriyor. Proje kapsamında 6-13 yaş grubundaki çocuklara yönelik mini golf, oyun parkuru, bahçe satrancı, tenis sporu branşlarında etkinlikler yapılacak ve bu organizasyon yaz boyunca tüm Bursa'yı dolaşacak. Bunun yanında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından tasarlanan çeşitli uygulama atölye çalışmalarıyla aynı mekanda Bursalılara hizmet verecek.


Spor Mahallemde etkinliği 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren başlayacak ve yaz boyunca her hafta Çarşamba günü 15.00 - 18.00 saatleri arasında Bursa'nın farklı bölgelerinde hizmet verecek. Spor Mahallemde etkinliğinin ilki Beşevler Karafatma Meydanı'nda 15.00 - 18.00 saatleri arasında yapılacak.

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