Büyükşehir'le tarih sohbetleri

Bursa'nın 17 ilçesinde planlanan program dâhilinde tarihçi ve rehber Ömer Kaptan tarafından Bursa'nın tarihî ve kültürel değerleri görsel sunumlar eşliğinde öğrencilere aktarılıyor. Büyükorhan ilçesinde Şehit İsa Özkan İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Zeki Uğur Ortaokulu ve Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen konferanslara öğrenciler büyük ilgi gösterdi.