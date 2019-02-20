Büyükşehir'le Uludağ keşfi

Bursa'nın 17 ilçesinde yaşayan çocuklar, Büyükşehir Belediyesi sâyesinde Uludağ'ın güzelliklerini keşfetme imkânı buldu. Çocukları teleferik istasyonundan Başkan Alinur Aktaş uğurladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Bursa'nın 17 ilçesinde yaşayan çocukların tamamının Uludağ'ı bilmesi ve kayak sporunu öğrenmesi hedefiyle' başlattığı ‘Uludağ Kayak Şenliği devam ediyor. Bin öğrenci ve öğretmenin Uludağ'a çıkması hedeflenirken, Mustafakemalpaşa ilçesinden gelen Tepecik Şehit Ali Üzel Ortaokulu ve İbni Sina Özel Eğitim Okulu'ndan 40 öğrenci ve 5 öğretmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Uludağ'a uğurlandı. Teleferik istasyonunda öğrencilerle bir araya gelen Alinur Aktaş, bugüne kadar teleferiğe hiç binmedikleri için korkan çocukları ise teskîn etti. Aktaş ile hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, daha sonra teleferikle Uludağ'da çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bu projeden, Bursa'da yaşayan ancak teleferiğe hiç binmemiş, Uludağ'ı görme fırsatı bulamamış çocukların yararlandığını hatırlattı. Böylelikle bu çocukların kış sporları ile tanışma imkânı da bulacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Çocuklarımızın dağın güzelliklerinden kışın faydalanabilmesi ve Uludağ'da farklı bir gün geçirmeleri, aynı zamanda kayak sporunu tanımaları hedefiyle böyle bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Her gün bir ilçemizden gelen 6-7 ve 8. sınıf öğrencileri yanlarındaki öğretmenleriyle uygulamadan yararlanıyor. Etkinlik sonuna kadar 17 ilçemizden bine yakın öğrenci ve öğretmenimizi Uludağ'da ağırlayacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetimize Teleferik A.Ş. de sponsor olarak katkı veriyor. Ben Teleferik A.Ş'ye de bu desteğinden ötürü teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın da gönüllerince bir gün geçirmelerini diliyorum” dedi.