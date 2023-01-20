Büyükşehir'le yeniden ‘Yeşil Bursa'

Gökdere ve Doğanbey Millet Bahçeleri, Demirtaş Mesire Alanı gibi büyük ölçekli park imalatları devam ederken, yıl boyunca farklı mahallere yeni parklar kazandırıldı, mevcut parklar daha konforlu hale getirildi. Yine yıl boyunca yaklaşık 20 bin ağaç ile 5 milyon 800 bin adet mevsimlik çiçek dikimi yapıldı.

Yaklaşık 11 kilometrekarelik yüzölçümünün yüzde 45'i orman ve yüzde 34'ü tarım alanı olan, ‘Yeşil Bursa' olarak Türkiye'nin renkle anılan tek kenti olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Yeniden yeşil Bursa' hedefiyle, yeşile bezeniyor. Özellikle sanayileşme ve artan nüfusa paralel olarak kent merkezinde azalan yeşil alanlara her yıl yenileri ekleniyor. Bursa'nın yeşil kimliğini öne çıkarmak amacıyla dönem sonuna kadar 3 milyon metrekare düzelenmiş yeni yeşil alan hedefi koyan Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultusundaki yatırımlarını 2022 yılında da hız kesmeden sürdürdü.

Bursa nefes alıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da destekleriyle kente kazandırılan Gökdere ve Doğanbey Millet Bahçelerinin imalatlarında önemli bir mesafe alınırken, bölge halkına nefes olan Göçmen Konukları Parkı, hizmete açıldı. Bunun yanında mevcutta var olan ancak bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamayan Mümin Gençoğlu Parkı ve Çamlık Parkı, çevre düzenlemeleri ile daha kullanışlı ve konforlu hale getirildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla ağaçlandırma alanları, ana arterler, parklar ve bahçelerden oluşan toplam 8 milyon 840 bin 152 metrekare alanda düzenli olarak sulama, çim biçme, yabancı ot temizliği, gübreleme, ilaçlama, çapalama ve budama faaliyeti yapıldı.

Ağaçlar koruma altında

Bursa'nın kadim tarihinin en önemli tanıkları olan şehrin süsü olarak kenti saran ve yaşları 100 ila 600 arasında değişen tarihi çınarları koruma altına alan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan uygulanacak proje alanlarında kalan ağaçları da kesmeden, ağaçlandırma alanlarına nakletti. Bu çalışma ile proje alanlarında kalan 3 bin 395 ağaç özel araçlarla sökülerek, ağaçlandırma sahalarına dikildi. Bunun yanında 2022 yılı boyunca şehir içinde ve muhtelif parklarda bulunan 58 bin 176 adet ağacın budanması, 390 bin 757 metrekare çit bitkilerine form verilmesi ve 38 bin 254 adet ağacın dip sürgünlerinin alınması çalışması gerçekleştirildi.

20 bin ağaç, 5 milyon çiçek

Yine 2022 yılında ağaçlandırma faaliyetleri de kesintisiz devam ederken, yıl boyunca 19 bin 809 adet ağaç dikimi yapıldı. Ana arterlerdeki kavşaklar ile park ve bahçelerin daha estetik görünmesi için de 94 bin 523'ü çalı bitkisi, 58 bin 220'si gül, 4 milyon 433 bin 983'ü mevsimlik çiçek ve 1 milyon 201 bin 825'i çiçek soğanı olmak üzere 5 milyon 788 bin 551adet bitki toprakla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki muhtelif park, meydan ve ana arterlerin vatandaşlar için daha konforlu hale getirilmesi için toplam 591 adet piknik masası, 498 adet oturma bankı, 543 çöp kovası, 50 adet kamelya ve 47 adet panel çit temini ve montajı yapıldı. Kentin farklı noktalarındaki parklara 36 takım çocuk oyun grubu ile 85 adet spor/fitness grubu monte edildi.

Hedefimizi aşacağız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dönem başında 1,5 milyon metrekare olan yeni yeşil alan hedefinin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından 3 milyona çıkarıldığını hatırlattı. Devam eden ve planlanan yatırımlarla 3 milyon metrekareyi de aşan yeni yeşil alanı Bursa'ya kazandırmış olacaklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Bizim Bursa'mıza sözümüz var. Bu kadim şehrin yeşilini koruyacak ve çoğaltacağız. Bunun için canla başla çalışıyor, Bursa'nın yeşil vurgusunun ön plana çıktığı alanlar oluşturmaya devam ediyoruz" dedi.