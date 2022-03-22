Büyükşehirler arasında en ekonomik toplu ulaşım Bursa'da

Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, büyükşehirler arasında en ekonomik toplu ulaşımın Bursa'da olduğunu belirterek, pandemi döneminde diğer büyükşehirler yüzde 100 ve üzerinde zam yapmasına rağmen Bursa'da 2 yılda toplu ulaşıma sadece yüzde 39 zam yapıldığını ifade etti.

Mustafa Esgin, yaptığı açıklamada, "Yalan ve iftirayla muhalefet yapılmaz. Bursa'daki ana muhalefet ulaşım fiyatlarımıza söz söylemeden önce İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'nın zam oranlarına baksın.

Türkiye genelinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursakart ile en ekonomik ulaşımı hemşehrilerimize sunuyor. Öğrencilerimize aylık 70 lira, erişkinde aylık 260 lira abonman ücretiyle ulaşımda ülke ortalamasının çok altındayız.

Bursakart ile binişlerde ise kent içi en uzun metro hatları arasında olan hatta 420 kuruş ile kilometre bazlı kıyasta da ve tarife bazlı kıyasta da en ekonomik taşıma yapan Bursa'dır" dedi.

Esgin, Bursa'da pandemi sürecinde 2 yıl boyunca ulaşım fiyatlarına gelen zam artış oranlarını ise şöyle paylaştı: "Bursa'da yüzde 39, İstanbul yüzde 110, Ankara yüzde 100, İzmir yüzde 83, Hatay'da yüzde 135, Adana'da yüzde 90, Antalya'da yüzde 110"