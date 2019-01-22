Büyükşehirli atletler madalyaya doymuyor

İstanbul'da düzenlenen Turkcell Türkiye U16 Salon Atletizm Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 4 birincilik, 1 ikincilik, 3 dördüncülük ve 1 beşincilik elde etti.

Turkcell Türkiye U16 Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda yapıldı. Tamamen alt yapısından yetiştirdiği sporcularla yarışlara katılan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde Iraz Engin uzun atlama ve üç adım atlama kategorilerinde birinci oldu. Yine yeşil beyazlı ekipten, Eslem Tüm 60 metrede birinci, Gülşah Cebeci 60 metre engelde birinci ve 3 adım atlamada dördüncü oldu. Yağmur Cebeci 60 metre engel ve 200 metrede dördüncü, Nisa Zeycan Köse gülle atmada beşinci olurken, 4*200 metre bayrak takımı ise ikinci olmayı başardı.

Toplamda 9 madalya toplayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm U16 takımı ödül töreninde büyük sevinç yaşarken, madalyaların artarak devam edeceğinin sözünü verdi.