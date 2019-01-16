Büyükşehirli atletler pistin tozunu attı

Kademe Yarışları'ndan madalya ile döndü. U-20, U-18 ve U-16 Bayanlar kategorilerinde yapılan yarışlarda Büyükşehirli sporcular 4 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük ve 1 beşincilik elde etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü atletizm sporcuları madalyalar kazanmaya devam ediyor. 2019 yılının ilk salon pist yarışları olan Komple Atlet Salon Ligi 1. Kademe Yarışları İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda yapıldı. Tamamen alt yapısından yetiştirdiği sporcularla yarışlara katılan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde Eslem Tüm U-18 çoklu branş, Zeynep Kuran U-16 400 m, Zehra Gedik U-16 uzun atlama ve Nazlıcan İnaltekin U-16 60 m'de birincilik elde ederken, Iraz Engin U-16 60m engel kategorisinde ikincilik, Gülşah Cebeci U-18 yüksek atlama ve Gökçe Erken U-18 gülle atma kategorilerinde üçüncülük kazanan isimler oldu. Büyükşehir Belediyespor'lu bir diğer sporcu Merve Durak ise U-16 60 m'de beşinci sırada yer aldı.

Sıra küçüklerde

Mücadele ettiği U-18 ve U-16 yaş kategorilerinde 7 madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 22-23 Ocak tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak olan U-14 Turkcell Türkiye Salon Şampiyonası'nda 18 sporcu ile madalya arayacak.