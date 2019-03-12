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Büyükşehirli güreşçiler millî takım adayı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Erzincan’da düzenlenen ‘Gençler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda dördüncü oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Erzincan'da düzenlenen ‘Gençler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda dördüncü oldu. İlk beş sırada yer alan sporcuların Milli takım kampı adayı seçildiği şampiyonada Büyükşehirli 6 sporcu Milli takım kamp aday kadrosuna girmeye hak kazandı.


Erzincan Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ‘Gençler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 556 sporcu madalya için ter döktü. 18 sporcu ile şampiyonada yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, topladığı 83 puanla dördüncü oldu. Büyükşehirli sporcular Duhan Hançerli 57 kg'da beşinci, Mazlum Akyol 65 kg'da beşinci, Oktay Tuncay 70 kg'da beşinci, Umur Aybey 74 kg'da üçüncü, Hacı Abdullah Dilek 86 kg'da üçüncü ve Mehmet Can Kaya 125 kg'da üçüncü olarak Milli takım kamp aday kadrosuna giren isimler oldu.

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