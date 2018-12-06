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Büyükşehirli güreşçiler üçüncü bitirdi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, evinde İLBANK Spor Kulübü’nü 6-4 mağlup ederek ligi üçüncü sırada tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, evinde İLBANK Spor Kulübü'nü 6-4 mağlup ederek ligi üçüncü sırada tamamladı.


Büyükler Güreş Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, A Grubu 7.hafta karşılaşmasında İLBANK Spor Kulübü'nü ağırladı. Oldukça keyifli geçen müsabakalarda Büyükşehirli sporcular, 57 kilogramda Muammer Sancak rakibi Hakan Demirci'yi 8-3, 61 kilogramda Barış Kaya rakibi Selahattin Sert'i 12-2, 65 kilogramda Abdi Zurnacı rakibi Onur Arı'yı 10-0, 92 kilogramda Mustafa Dilber rakibi Yusuf Acehan'ı 8-2, 97 kilogramda Baki Şahin rakibi Erhan Döşlü'yü 10-0 mağlup ederken, 74 kilogramda Muhammet Demir rakibi Doğukan Kalaycı'yı tuşla geçmeyi bildi. Yeşil-beyazlı diğer sporcular 70 kilogramda Fatih Yıldırım, 86 kilogramda Tarık Gür, 79 kilogramda Muhammet Ali Güngör ve 125 kilogramda Bilal Kahraman rakiplerine üstünlük sağlayamasa da Büyükşehir Belediyespor maçı 6-4 üstünlükle sonuçlandırdı.


Bu sonuçla ligin yedinci ve son haftasında minderden galibiyetle ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü topladığı 8 puanla A grubunu 3. sırada tamamlamayı bildi.

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