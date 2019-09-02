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Büyükşehirli kardeşlerden çifte mutluluk

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tenis sporcuları Doğa ve Deniz Aluz kardeşler 10 Yaş Yaz Kupası’nın sahibi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tenis sporcuları Doğa ve Deniz Aluz kardeşler 10 Yaş Yaz Kupası'nın sahibi oldu.


Türkiye Tenis Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Taçspor 8-9-10 Yaş Tenis Yaz Kupası 26-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da yapıldı. Taçspor Tesisleri'nde oynanan maçlarda 96 sporcu kupa için kıyasıya mücadele etti.


Turnuvada 10 Yaz Kızlar kategorisinde mücadele eden Doğa-Deniz Aluz kardeşler rakiplerini geçerek finalde birbirine rakip oldu. Oldukça keyifli geçen finalde Doğa Aluz, kardeşi Deniz Aluz'u 5/4 - 4/1 skorlarla mağlup ederek turnuvanın birincisi oldu. Çiftler maçlarında bu kez aynı takımda yer alan iki kardeş, rakipleri Sayla Sevda Turhan ve Melis Küçükoğlu'nu 4/1 ve 4/0'lık skorlarla mağlup ederek turnuvanın çiftler şampiyonu oldu.

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