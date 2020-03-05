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Buz Festivali fotoğraf sergisi açıldı

Dağcılar Topluluğu (DATO) tarafından organize edilen Erzurum Buz Festivali fotoğraf sergisi Tayyare Kültür Merkezi’nde izlenime açıldı.

Dağcılar Topluluğu (DATO) tarafından organize edilen Erzurum Buz Festivali fotoğraf sergisi Tayyare Kültür Merkezi'nde izlenime açıldı.


2-7 Mart 2020 tarihleri arasında gösterimde olacak sergi bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Erzurum Uluslararası Buz Tırmanış Festivali'ne katılan yerli ve yabancı sporcuların faaliyetlerini içeriyor.


Buz tırmanış sporuna ilişkin bilgi veren DATO Başkanı Koray Sır, kaya tırmanışı ve diğer dağcılık faaliyetlerinin en uç noktasının “Buz tırmanışı” olduğunu söyledi. Buz tırmanışının dünyada ilk kez 1900'lü yıllarda başladığını kaydeden Koray Sır, özellikle şelale buz tırmanışının Türkiye ‘de başlangıcının 2000'li yılları bulduğunu ifade etti.


2015 yılında ilk kez Erzurum Uluslararası Buz Tırmanış Festivali düzenlendiğini söyleyen DATO Başkanı Koray Sır, “DATO 4 yıldır kalabalık bir ekiple festivale iştirak etmektedir. DATO'nun kuruluşundan beri temel prensibi ‘Dünyada dağcılık anlamında neler yapılıyorsa aynısını Türkiye ‘de de yapabiliriz' olmuştur. Bu prensip çerçevesinde DATO; şelale buz tırmanışını tanıtmak, anlatmak yapılabilirliğini göstermek, dağcılıkla uğraşan sporcuları buz tırmanışına özendirmek amacıyla bu sergiyi düzenlemiştir” dedi.


DATO Başkanı Koray Sır ve Kurucu Başkan Ahmet Köse tarafından açılışı yapılan sergi 7 Mart 2020 tarihine kadar Tayyare Kültür Merkezi'nde Bursalı doğaseverlerin ziyaretine açık olacak.

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