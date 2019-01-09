Buz tutan havuzu görenler hayran kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda bulunan havuz buz tuttu. Manzarı görenler parka akın ederek bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

İnegöl'de uzun yıllar sonra soğuk hava etkili oldu. Termometreler -9'u gösterirken, Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan havuz buz tuttu. Kültürparka gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında büyülendi. Yıllar sonra havuzun buz tutmasına şahit olan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına almayı ihmal etmedi. Manzaranın keyfini çıkarmak isteyenler parka akın etti. Havanın soğuk olmasına rağmen kışın tadını çıkaran İnegöllülerin her şeye rağmen hayatlarından memnun oldukları görüldü.