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Buz ve siste kazalar kaçınılmaz oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sisli ve buzlu havada hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sisli ve buzlu havada hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı. İlçe genelinde bir çok maddî hasarlı ve yaralamalı kaza meydana geldi.


İnegöl'de hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Sıcaklığın düşmesiyle eriyen kar yolları buz pistine çevirdi. Hem sürücüler hem de yayalar yollarda yürümekte zorlandı. İnegöl Belediyesi ana caddelerde gece gün boyunca tuzlama yaptı. Yolların buz tutmasına bir de sis eklenince kazalar kaçınılmaz oldu. Kozluca yolunda hafif ticarî araç ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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