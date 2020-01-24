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Buzdolabı bomba gibi patladı

Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki bir pidecide çıkan yangında buzdolabı bomba gibi patladı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir pidecide çıkan yangında buzdolabı bomba gibi patladı.


Orhaneli ilçesinde bir pide salonunda 03.00 sıralarında büyük gürültü yaşandı. Gece, dükkanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesiyle birlikte buzdolabı bomba gibi patladı. İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek kısa sürede alevlere müdahale ederek, söndürdü.


Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı.

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