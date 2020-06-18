İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buzdolabı patladı, çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangında bir ev kullanılamaz hâle geldi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangında bir ev kullanılamaz hâle geldi.


Edinilen bilgiye göre, Şaban Göktaş'a ait tek katlı köy evinde buzdolabının patlaması neticesinde yangın çıktı. Patlama sesiyle büyük panik yaşayan ev sakinleri, alevlerin arasından sıyrılarak can havliyle kendilerini dışarı attı. Yangının büyümesini önlemek için elektrik akımını kesen yangınzedeler, komşularından yardım istedi. Çıkan yangın kısa sürede evi sararken, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Öte yandan evleri yanan ailenin oğlunu çevrede göremeyen mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Evde yapılan aramada kimsenin mahsur kalmadığı anlaşıldı. Mahalleliyi paniğe sevk eden Halil İbrahim Göktaş'ın yangın sırasında evde olmadığı ve koyunlarını otlatmak için meraya gittiği öğrenildi. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.