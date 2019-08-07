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Buzdolabının arkasından uyuşturucu çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde 1 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest kalırken, bir kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


KOM Şube ekipleri, Osman Caddesi'ndeki bir iş yerine gece baskın yaptı. Yapılan aramalarda iş yerinde gizli bölmede bulunan buzdolabının arkasına gizlenmiş vaziyette 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ç., Y.B isimli şahıslar gözaltına alındı. Ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 450 bin TL olduğu belirtildi.


Polis ekipleri tarafından uyuşturucuya el konulurken, İnegöl'de bu zamana kadar ele geçirilen en yüklü miktarda metamfetamin olduğu bildirildi. E.Ç emniyetteki ifadesinin ardından serbest kalırken, Y.B ise sabah saatlerinde adliye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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