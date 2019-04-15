Cadde boyunca karanfil dağıtarak kalp sağlığına dikkat çektiler

Bursa'da Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi çalışanları, kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek için yürüdü ve halka kırmızı karanfil dağıttı.

Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çalışanlar, “Kalbim İçin Yürüyorum” yazılı tişörtler giydi. 8-14 Nisan Kalp Haftasına denk getirdikleri faaliyette, Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi çalışanları, ellerinde, “Kalbin için mutlu ol”, “Kalbin için affetmeyi dene” ve çeşitli mesajları olan pankartlar taşıdı. Çalışanlar, vatandaşların kalp haftasını kutlayarak kırmızı karanfil dağıttılar.

Yürüyüşten önce basın açıklaması yapan topluluk sözcüsü, “Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölüm sebepleri arasında ilk sırada kalp ve damar hastalıkları gelmektedir. Bu durumun azaltılması, değiştirilmesi, halkımızın bilgisinin arttırılmasına bağlıdır. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimizi korumak, onların ileriki yaşlarda daha sağlıklı bir kalple yaşayan sağlıklı fertler olmaları, değiştirilebilir risklerin neler olduğunu ve nasıl ortadan kaldırabileceğimizin bilinmesine bağlıdır. Değiştirilebilir riskleri ortadan kaldırmak ise kalp hastalıklarını yüzde 80 oranında önleyebilmektedir” dedi