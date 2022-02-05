İhlas Haber Ajansı

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Cadde ortasında domuz

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kar yağışıyla birlikte aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışıyla birlikte aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi. Yiyecek arayan domuz vatandaşlar tarafından görüntülendi.


İnegöl'de kar yağışıyla birlikte aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi. Yiyecek arayan domuz vatandaşlar tarafından görüntülendi.


İnegöl'ün Alanyurt bölgesine inen domuz araçları görünce hızla kaçarak kayıplara karıştı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

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