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Cadde üzerinde yürürken, manganda kurşunuyla yaralandı

Bursa’da cadde üzerinde yürüyen 1 kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından araç içinden silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Bursa'da cadde üzerinde yürüyen 1 kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından araç içinden silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi'ne bağlı Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Hasan G.,(52) araç içinden 3 el ateş edilerek kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan Hasan G.,(52) sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Hasan G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olay yerinde polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, boş mermi kovanlarını inceledi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlatıldı.


Polis, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

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