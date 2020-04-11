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Cadde ve sokaklar boşaldı

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının ardından Bursa’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının ardından Bursa'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Saatler yasağın başladığı gece yarısını gösterdiğinde vatandaşlar cadde ve sokakları boşalttı.



Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta bu gece 24.00 itibarıyla 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Kararın açıklanmasının ardından 30 büyükşehir içerisinde yer alan bursa'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Son iki saat içinde, korona virüs tedbirleri başladığından bu yana en kalabalık zamanlarını yaşayan kentte yasak başlamasının ardından caddeler boşaldı. Orhangazi ilçesinde Cumhuriyet Meydanı ve ilçenin en işlek caddesi olan Yalova Caddesi'nde ilçe sakinlerinin hepsinin yasağa uyduğu gözlendi.

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