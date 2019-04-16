Cafer Yener İlkokulu'na ödül

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Cafer Yener İlkokulu, yeni geliştirdiği projesiyle ilk on arasına girerek takdir topladı.

Farklı projeleriyle eğitim hayatına katma sağlayan Cafer Yener İlkokulu, Elektronik proje ağ sistemi (e-pas) kapsamında Bursa'daki ilk 10 okul arasına girdi. Bu projelerden biri olan Erasmus "Ruh ve Beden - Daha Sağlıklı Bir Yarın" adlı proje çerçevesinde öğretmenler İtalya 'ya giderek projelerini tanıttı. Mudanya ekibi İtalya' da diğer proje ortağı ülkelerden gelen öğretmenler ile çalışmalara katıldı.

Elektronik proje ağı sistemi (e-pas) kapsamında verilen “Hareketli okul” plaketini almaya hak kazanan Mudanya ekibi, plaketi Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'in elinden aldı.