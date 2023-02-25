ÇAĞAZDER Hocalı Katliamı yıl dönümde olayları kınadı

Perviz Altay, 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenilerce gerçekleştirilen Hocalı Katliamı 31. yıl dönünü nedeniyle bir bildiri yayınladı. Hocalı trajedisinin tarihte insanlığa karşı yapılmış en korkunç soykırım eylemlerinden biri olduğunu söyleyen Altay, bu katliamın bütün zamanların kanlı sayfası olarak hafızalarda sonsuza kadar yaşayacağını söyledi.

A. Perviz Altay, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan katliamın tam bir vahşet olduğunu,masum sivil insanlara yapılan işkencelerin akıl almaz korkunç manzaralarının, acımasızlığıyla büyük bir insanlık trajedisi olduğunu vurguladı. Başkan Altay,“25 - 26 Şubat 1992 gecesi 366. Alayın askerî araçları Azerbaycan'ın en güzel bölgelerinden olan Hocalı şehrine toplarla ve tanklarla ateş ettiler. Mermi yağmuru sonrası silahlı birlikler üç yönden şehre girdi. Sağ kalabilen çocuklar, kadınlar ve yaşlılardan ibaret olan Hocalılar karlı dağ geçitlerinden ormanlara doğru yönelseler de, soğuktan donmuş, bitkin düşmüş haldeyken bir kısmı Nahçıvanlı köyü civarında, geri kalanlar da Esgeran ovasında Ermeni silahlı çetelerince hunharca katledildiler” dedi.

“Gözleri dönmüştü”

Altay, 28 Şubat ve 1 Mart'ta helikopterle olay yerine gelen yerli ve yabancı gazeteciler burada korkunç manzaraya karşısında şoke olduklarını söyleyen Başkan A.Perviz Altay, sivil savunmasız insanlara karşı böyle bir katliama insanlığın ilk kez tanık olduğuna vurgu yaptı.

“613 kişi hunharca katledildi”

Hocalı Soykırımı sonucunda 613 kişi hayatını kaybettiğini,bunlardan 63 çocuk, 106 kadın, 70 yaşlı hunharca katledilip, 8 ailenin tamamen yok edildiğini ifade eden Başkan Altay, “25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti, 487 kişi ağır yaralandı.Bin 275 kişi rehin alındı. 150 kişi de kayboldu.Bir şehir, bir kasaba, 8 köy, 2 bin 495 ev, 31 sanayi tesisi, 15 köy endüstrisi, 20 eğitim kurumu, 14 sağlık merkezi, 56 kültür kurumu, 5 iletişim tesisi yok edildi. Bu katliam, Dağlık Karabağ Özerk Vilayetini Ermenistan'a birleştirmek iddiasıyla Ermenistan tarafından işlenmiş büyük bir insanlık suçudur ÇAĞAZDER olarak bu kanlı katliamın 31. yılında yaşananlarıesefle kınıyor,ölenlere rahmetle anıyoruz. Allah bir daha hiçbir topluma böyle bir acı yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.