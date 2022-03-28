Çağazder'den Nevruz kutlaması

İzmir Çağdaş Azerbaycan Kültür Derneği (ÇAĞAZDER) üyeleri, Nevruz Bayramı'nı dayanışma gecesinde düzenledikleri etkinlikle kutladı.

İzmir'de yaşayan Azerbaycan Türkleri, ÇAĞAZDER tarafından Bayraklı Tepekule'de düzenlenen Nevruz kutlamasında buluştular. Türk dünyasında Ergenekon'dan çıkışı temsil eden ve yeni gün anlamına gelen Nevruz Bayramı çerçevesinde organize edilen etkinliğe katılan üyeler, Azerbaycanlı sanatçılar, Arzu Kurbani ve Cavit Tebrizli'nin türküleri eşliğinde doyasıya eğlendi. Kutlama etkinliğinde sahne alan Çağazder Halk Dansları Topluluğu da gösterisiyle geceyi renklendirdi.

Çağazder Başkanı Cemal Mehmethanoğlu, kutlama etkinliğinde yaptığı konuşmada, Nevruz'un Türk dünyası için öneminin büyük olduğunu belirterek, 21 Mart'ın Azerbaycan'da resmî tatil olarak kabul edilmesinin gündemde olduğunu söyledi. Kutlamaların tarihçesinin Göktürklere kadar uzandığını vurgulayan Cemal Mehmethanoğlu, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar birçok ulusun kendine özgü sembol ve kültürlerle anlamlandırdığı Nevruz'un, Türk dünyasında Ergenekon'dan çıkışı temsil ettiğini, yeni bir gün, yeni bir yıl, yeniden doğuş gibi anlamlar atfedildiğini dile getirdi. Başkan Mehmethanoğlu, "21 Mart'ta güneş kuzey yarım küreye döner. Baharın gelişi, doğanın dirilişi bu tarihten sonra başlar. Orta Asya'daki Türk toplulukları, Azerbaycan Türkleri, Kırgızlar, Kazaklar, Özbekler, Uygurlar, Tatarlar, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri binlerce yıldır çeşitli kutlamalarla baharı karşılamışlar ve bu canlı geleneği günümüze taşımışlar." dedi.