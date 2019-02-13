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Çağıl Kaya'dan caz şöleni

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili’nde Çağıl Kaya sahne aldı.

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili'nde Çağıl Kaya sahne aldı.


Uğur Mumcu Sahnesi'ndeki konsere caz tutkunları ilgi gösterdi. Cazın dikkat çeken isimlerinden olan Kaya, konserde teatral öğelere ve ses doğaçlamalarına da yer verdi. Kaya'ya piyanoda Ercüment Orkut, gitarda Eylül Biçer, saksafonda Tamer Temel, kontrbasta Volkan Topakoğlu ve davulda Berke Özgümüş eşlik etti. Konser sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Belediye Meclisi Üyesi Berna Hacer Bilici, Kaya'ya çiçek verip performansından dolayı kutladı. Kaya da Caz Tatili'ni düzenleyen Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti. Çağıl Kaya ve müzisyenler konser sonunda albümlerini imzaladı.

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