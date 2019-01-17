Çağın hastalığı obeziteyi resimlerine yansıttılar

'sü düzenlenen ‘Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim' projesi tamamlandı. Eğitimlerin ardından düzenlenen obezite ve güvenli gıda konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini teslim aldı.

3 yılda 32 bin öğrenciye ulaşan BTSO'nun obeziteye karşı başlattığı ‘Güvenilir Gıda Tüketelim, Obeziteyi Önleyelim' projesi tamamlandı. 2018 yılında 80 okulda 10 binden fazla öğrenciye obezite, sağlıklı beslenme, güvenilir gıda, gıda hijyeni ve gıda muhafazası eğitimi verilen projenin kapanış töreni, Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Programda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, gıda güvenliği ile birlikte çağın en büyük sorunlarından biri olan obeziteyle mücadelenin önemine işaret etti.

BTSO olarak 3 yıl önce örnek bir projeye start verdiklerini ifade eden Onur, “Son 3 yılda 42 bini aşkın öğrencimize ‘güvenilir gıda', ‘obezite' ve ‘israf' konusunda ulaşmayı başardık. Şu âna kadar 230'a yakın okulda eğitimler gerçekleştirdik. Maksadımız ülkemizin geleceği olan gençlerimizin güvenilir gıda ve obezite konusunda farkındalığını artırmaktır” dedi.

BTSO Gıda Tarım ve Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, sağlığın herkesin en temel ihtiyacı ve haklı bir talebi olduğunu vurguladı. Özellikle bu iki konuda çocuklara önemli işler düştüğünü kaydeden Sayılgan, “Bütün dünyada hızla artış gösteren ve kanserde en önemli risk faktörlerinden biri de obezitedir. Örnek projemize katkılar sunan jüri üyelerimize, kamu kurumlarımıza ve sponsorlarımız BESAŞ, BKM, Seyhanlar, Emek Yağ ve Köfteci Yusuf'a teşekkür ediyor, başarılı olan öğrencileri de tebrik ediyorum.” diye konuştu.

BTÜ Rektör Yardımcısı Hamdi Öğüt ise projenin yeni neslin farkındalığını artırdığını belirterek, BTSO ve katkı sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür etti.

Toplantıda projeye destek veren İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TMMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü yetkilileri ile sponsor firmalara ve jüri üyelerine teşekkür plaketi verildi. Projenin kapanış toplantısında resim yarışmasında dereceye giren 15 öğrenciye tablet ve akıllı saat ödülleri takdim edilirken, dikkat testlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler de sürpriz hediyelerin sahibi oldu. Ödül töreninin ardından protokol üyeleri, Atrium Alanı'nda kurulan resim sergisini inceledi.