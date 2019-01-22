Çağkan Çakır, İnegölspor'da

İnegölspor, Moldova'nın FC Zimbru Chisinau takımında forma giyen orta saha oyuncusu Çağkan Çakır ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden İnegölspor, Moldova'nın FC Zimbru Chisinau takımında forma giyen Çağkan Çakır ile anlaştı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Levent Özçiftçi, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz gün altyapıdan 2 oyuncumuzu profesyonel yaparak A Takım'a dahil etmiştik. Bugün de Moldova 1. Ligi takımlarından FC Zimbru Chisinau takımından orta saha oyuncusu 24 yaşındaki Çağkan Çakır'ı transfer ettik. Çağkan kardeşimiz ile 2.5 yıllık anlaşma sağladık. Çağkan'ın takımımıza katkı sağlayacağından şüphemiz yok. İnşallah güzel bir galibiyetle başladığımız ligde seri galibiyetler elde ederek, yukarılara doğru tırmanışımızı sürdüreceğiz. Ben anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum."

Çağkan Çakır ise İnegölspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum. Bana güvenen Fatih hocama ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.