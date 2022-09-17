Çağla Şıkel: "Ben de psikolojik şiddete maruz kaldım"

Ünlü model Çağla Şıkel, boşanma kararı alan Hadise'nin "Psikolojik şiddet gördüm" açıklamalarına ilişkin, "Psikolojik şiddet gördüm, bunu uzun bir süre sonra anladım" dedi.

Marka yüzü olduğu mağazanın açılışında Çağla Şıkel'e Bursa'da ilgi yoğundu. Markanın Bursa şubesini Elif İğde & Semih İğde çiftinin açmış olduğu mağazaya Çağla Şıkel'in yanı sıra 1 milyona yakın takipçisi bulunan influecer Ezgi Fındık, markanın sahibi modacı Zelia Kaçar, markanın CEO'su Baki Süslüer katıldı. Davetlilerle yakından ilgilenen ünlü isimler katılımcılar ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Basın mensuplarının Tolga Akiş ile isminin aşk dedikodularına karışması üzerine "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna Çağla Şıkel, "Sorulmadan yapıldığı için haberler, bu anlamda çok kırgınım. Keşke sorulsaydı ve haber yapılsaydı da benim ailem, beni sevenler, arkadaş çevrem maruz kalmış olmazdı. Haber yapıldıktan sonra sorulması bence çok saçma bir şey. Ama hayatımda kimse yok. Geçen günde bir arkadaş ortamında hep birlikteydik, Burak vardı, Tolga vardı Edis vardı. Biz sürekli görüşen insanlarız. Böyle bir şey asla olamaz. Sormadan inatla böyle bir şeyi yazmaya devam ediyorlar. Buyurun yazsınlar. Bu benden bir şey götürmez, bana bir şey getirmez. Çünkü yalan, olmayan bir şey, var olmayan bir şey. Bu senaryotik bir şey, bu sebeple de beni zerre kadar ilgilendirmiyor bu yazılanlar." diye konuştu.

Psikolojik baskı gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açan Hadise'yle ilgili düşüncelerini de dile getiren Çağla Şıkel, samimi bir itirafta bulundu. Ünlü manken, "Ben hiç fiziksel şiddet yaşamadım, kimse de yaşamasın. Ama psikolojik şiddeti farkında olmadan birbirimize, ailemize uyguluyoruz. Ben de psikolojik şiddete maruz kaldım ama bunu çok sonradan fark ettim. Dolayısıyla her ilişkide empati kurmak önemli" ifadelerini kullandı.

Sonrasında açılış kurdelesini kesen Elif & Semih İğde, Zelia Kaçar, Çağla Şıkel, Ezgi Fındık ve Baki Süslüer, davetliler ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.