Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu günü

Önceki dönem Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan'ın kızı Feyza ile Hanifi Yazıcı'nın oğulları dünyaevine girdiler. Çiftin düğün töreni Bursa siyaseti, iş dünyası ve çok sayıda davetliyi buluşturdu.

2014-2019 yılları arasında Orhangazi Belediye Başkanlığı yapan Neşet Çağlayan ile Zöhre Çağlayan'ın kızları Feyza ile Erzurumlu işadamı M. Hanifi ve Nihal Yazıcı'nın oğulları Furkan Yazıcı, Sakallı Tesislerinde düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdiler. Çiftin düğün törenine AK Parti Bursa Milletvekilleri, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Eski milletvekiller İsmail Aydın, İsmet Su, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz, eski kaymakamlardan Mustafa Selman Yurdaer, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Orhangazi'deki siyasi partilerin ilçe başkanları, mahalle muhtarları, işadamları, STK temsilcileri ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Eski başkan Neşet Çağlayan davetlileri kapıda karşılayıp ağırladı.